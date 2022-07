HQ

En vidstrakt blå himmel, små hvite skyer, skinnende marmortrapper og nakne, dansende kjeruber. Eller kanskje en eksistens av uendelig tomhet. Nei, å forestille seg livet etter døden er ikke lett og forhåpentligvis ikke noe den vanlige dødelige dveler for mye med. Jeg kan derfor neppe påstå at jeg har et spesielt godt svar på hvordan et eventuelt etterliv bør se ut. Men. Hvis Annapurna Interactives nyeste spill Neon White tilfeldigvis er en nøyaktig representasjon av hva som venter oss på den andre siden, så meld meg på. Jeg er klar!

Velkommen til etterlivet. Du er synderen som går under navnet White, og sammen med en håndfull likestilte kalt "Neons", har du blitt reddet fra helvetes elendighet for å tilbringe litt tid i Guds bakgård i stedet. Oppdraget ditt? Rydd himmelen for demonene som har funnet veien gjennom de gylne portene. Alt i jakten på den ultimate belønningen, en billett ut av helvete og en permanent bolig i himmelen med englevesenene som bor og hersker der. I ti dager pågår konkurransen, som setter deg opp mot de andre synderne, som også har forskjellige farger som navn, som Yellow, Violet og Red.

Neon White kan best beskrives som et hurtig og intenst førstepersons skytespill med elementer av platforming og parkour. Oppdragene er korte, og ofte er de abstrakte, fargerike nivåene overstått på få minutter. I tillegg foregår det hele i et rasende tempo, hvor det er nødvendig å kombinere ferdighetene du har til rådighet for å komme raskest mulig til enden av løypa med så mange poeng som mulig. Det er raskt, responsivt og knallsmart med utrolig gjenspillingsverdi. For hvis du vil ha maksimalt antall medaljer på hvert nivå, så må du virkelig spille bra.

Når du navigerer gjennom de forskjellige nivåene, plukker du opp spillekort. Disse tilbyr to forskjellige strategier, hvor den primære fungerer som et tradisjonelt håndvåpen som avfyrer forskjellige typer skudd. Men kortene kan også brukes for midlertidig tilgang til kraftigere egenskaper. Disse har ulike former og kan for eksempel være et forbedret hopp, nye versjoner av angrep eller kraftigere skudd. Strategiske valg som du må lære deg å få mest mulig ut av for å oppnå høyest mulig poengsum. Hvert nivå blir dermed et utrolig interessant puslespill, hvor du skal finne den optimale balansen mellom den raskeste veien gjennom og samtidig oppnå maksimalt antall poeng. I bunn og grunn handler det om å tenke seg nøye gjennom og planlegge bevegelsene sine basert på hvor demoene og kortene er plassert. Noe som ofte er lettere sagt enn gjort ettersom stadig mer komplekse nivåer og bevegelsesmuligheter blir tilgjengelig.

For det er én ting å legge den perfekte planen, men det er noe helt annet å faktisk gjennomføre den. Jeg brukte timer på å spille nivåer på nytt i jakten på millisekundene, og det er ekstremt vanedannende, men aldri urettferdig eller frustrerende. Og det gjør kampen om de ettertraktede gull- og platinamedaljene enda mer intens. Kontrollsystemet er utmerket og presist, selv på Nintendo Switch med sine to analoge spaker. For de virkelig dedikerte er det imidlertid kun PC-versjonen som gjelder, da den naturligvis gir et ekstra kontrollnivå med mus og tastatur som rett og slett ikke kan matches på konsollen. Ikke i et så hektisk spill som dette.

I tillegg til de intense nivåene, tilbyr Neon White rikelig med velskrevet dialog mellom oppdragene, hvor du få sjansen til å samhandle både med de andre synderne (Neonene) så vel som englevesenene som lever i himmelen. Det er mildt sagt et fargerikt etterliv spillet tilbyr, med en sjarmerende anime-inspirert estetikk støttet av en engasjerende historie fylt med sære karakterer. Det er en plottråd verdt å prøve å nøste opp i, og et perfekt avbrekk fra de intense nivåene. Karakterene du møter i hub-verdenen har også muligheten til å påvirke hvilke utfordringer du får underveis, og ved å gi de rette gavene til de rette menneskene kan du oppleve noen av spillets mest minneverdige øyeblikk.

Neon White er en forfriskende blanding av sjangere som tilbyr utallige timer med hektisk spilling i en absurd verden fylt med de sprøeste karakterene du kan forestille deg. Legg til et stramt kontrollsystem og tonnevis av hemmeligheter å låse opp, og du har en morsom liten pakke full av overraskelser. Neon White er rett og slett djevelsk god underholdning i sin reneste from. Hatten av for utvikler Angel Matrix for det de har skapt her er nesten guddommelig.