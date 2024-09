Neople ønsker å bruke The First Berserker: Khazan som en måte for fans "å fordype seg fullt ut" i Dungeon & Fighter-universet

HQ

Mens vi må vente til en gang i 2025 for å kunne dykke inn i The First Berserker: Khazan, som en del av min tid i Tyskland for Gamescom, fikk jeg sjansen til å spille en del av denne kommende action-RPG. Mens du kan lese hele forhåndsvisningen min her, hadde jeg også sjansen til å chatte med utvikleren Neople for å lære mer om spillet og de store planene som studioet har for det og dets innsats for å utvide Dungeon & Fighter -universet.

På spørsmål om hva fremtiden ville holde for The First Berserker: Khazan og om Neople allerede har planer for etter lanseringen, fortalte administrerende direktør Myeongjin Yun meg :

"Vi har betjent det originale spillet i omtrent 20 år, så vi har åpenbart så mye innhold på lager. Og vi planlegger selvsagt noen utvidelser. Men kommer vi til å lage en oppfølger til Khazan? Det vet vi egentlig ikke. Men vi har noen spill i planene, og også annet innhold i en annen medieform, for eksempel [en] roman. Så vi vil at brukerne skal benytte seg av denne sjansen til å bruke Khazan og fordype seg i universet."

Ta en titt på hele intervjuet nedenfor for å lære mer om hvordan Neople gjør The First Berserker: Khazan mer anvendelig for et bredere publikum, og også hva som ligger bak den fantastiske kunststilen.