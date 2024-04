NeoSprint tilbyr retro-racing for opptil åtte førere

Selv om Sprint 2 ikke var det første racingspillet var det et av de viktigste i spillhistorien da det ble lansert i 1976. Til tross for tittelen var det ikke en oppfølger, men indikerte at det kunne spilles av to personer, mens Sprint 4 og 8 ble lansert året etter i arkadehallene og kunne spilles av fire og åtte personer.

Serien er nok mest kjent for å være det første racerspillet med kunstig intelligens, det vil si at datastyrte biler ikke kjørte langs en forhåndsbestemt bane, men det var også veldig gøy. Derfor er det litt spennende at Atari nå gjenoppliver serien med det nylig annonserte NeoSprint.

I stedet for todimensjonal racing er det isometrisk perspektiv som gjelder her, og det er mange funksjoner å glede seg til. Blant disse er muligheten til å bygge egne baner (som du kan dele med andre), flere typer racere, støtte for opptil åtte førere og en karrieremodus.

NeoSprint vil bli utgitt på en ukjent dato til PC, PlayStation, Switch, Xbox og ... selvfølgelig Atari VCS. Se annonseringstraileren nedenfor.