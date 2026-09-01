Nepal vil ta opp de tragiske flommene som et spørsmål om internasjonal rettferdighet; landet betaler en «høy pris» for klimaendringene

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Seks dager etter de katastrofale flomkatastrofene i Nepal og Tibet (Kina), med et dødstall som nylig steg til 1 010 og 4 000 fortsatt savnede i Nepal, samt 16 rapporterte dødsfall og 546 savnede i Kina, sa Nepals utenriksminister Shishir Khanal at de vil ta opp saken på den internasjonale scenen og kreve rettferdighet, fordi dette var et resultat av klimaendringene.

«Mens de store og rike landene i verden spiller en betydelig rolle i klimaendringene, er vår rolle svært minimal. Likevel betaler vi en høy pris. La oss gjøre dette til et spørsmål om rettferdighet i det internasjonale samfunnet. La oss heve stemmen med hevet hode», sa Khanal i programmet «Fireside» på Kantipur Television, som rapportert av Ekantipur (via Anud Kaphle).

«Dette er ikke bistand, men et spørsmål om de store landenes ansvar. Vi vil ta opp dette spørsmålet på alvor på den internasjonale scenen.»

Khanal advarte om at jo raskere snøen smelter, desto større utfordringer står de overfor, men disse vil ikke bare ramme de 30 millionene innbyggerne i Nepal, men også 2,5 milliarder mennesker i Sør-Asia. «Alle land må stå sammen om denne saken.»

Ministeren avviste også påstander om at Nepal hadde avvist utenlandsk bistand til redningsarbeidet, og la til at de har eksperter fra Kina, India og Sør-Korea som bistår sikkerhetspersonellet. Han beskrev redningsstyrkenes innsats som prisverdig, gitt tragedien og det komplekse terrenget. «Regjeringen har ikke tillatt at det oppstår mangel på ressurser. Vi vil søke og hente inn den nødvendige humanitære eller tekniske bistanden fra omverdenen.