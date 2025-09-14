Nepals forbud mot sosiale medier slår tilbake etter at statsministeren ble valgt via Discord Gen Z-aktivister gjør en chat-app til en usannsynlig scene for politikk.

HQ Forbudet mot sosiale medier i Nepal og protestene som fulgte, har skapt overskrifter de siste dagene. Nå får vi nyheten om at Nepals forsøk på å stilne nettstemmer i stedet har fått unge demonstranter til å ta i bruk Discord, en plattform som har sitt utspring i dataspill, som sentrum for den nasjonale debatten. Etter flere dager med voldelige uroligheter og regjeringskollaps samlet tusenvis av innbyggere seg virtuelt på Discord for å diskutere landets fremtid, og til slutt samlet de seg bak tidligere høyesterettsjustitiarius Sushila Karki som midlertidig statsminister. Appens blanding av servere, avstemninger og kaotiske debatter ble til et improvisert parlament, der aktivister og studenter formet det politiske momentumet i sanntid. Det som begynte som et verktøy for gamere, har nå blitt et verktøy for å avgjøre et lands fremtid. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go! Discord // Shutterstock