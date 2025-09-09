Nepals statsminister går av

HQ

Nepal har blitt kastet ut i nye uroligheter etter at statsminister Khadga Prasad Oli gikk av etter flere dager med voldelige demonstrasjoner, som i stor grad var ledet av unge demonstranter. Uroen brøt ut etter et kontroversielt forbud mot sosiale medier, som senere ble opphevet, men sinne over korrupsjon og mangel på ansvarlighet spredte seg raskt over hele landet. Folkemengden trosset portforbud, kolliderte med politiet og satte til og med fyr på regjeringsbygninger og tjenestemenns hjem, noe som etterlot deler av hovedstaden i kaos. Med hovedflyplassen stengt og parlamentet stormet, har Olis avgang åpnet en ny fase med politisk usikkerhet i en nasjon som lenge har vært preget av ustabilitet. Du kan lese mer nedenfor eller via følgende lenke. Go!