Neptune vender tilbake: Segas tapte konsoll gjenfødt i FPGA-form

På det gloriøse 90-tallet nærmest spydde Sega ut konsoller og tilleggsmoduler, og minst et halvt dusin til var planlagt. Ok, det er en liten overdrivelse, men det var virkelig slik det føltes til tider. Et av de mange prosjektene som aldri så dagens lys, var Neptune: en hybrid av Mega Drive og 32X, som nå gjenoppstår i regi av det brasilianske spillkollektivet GamesCare - en gruppe lidenskapelige entusiaster.

Så hvorfor ble Neptune aldri utgitt? Enkelt: Konseptet ble skrotet til fordel for å fokusere på Saturn, og da Sega innså at 32X-markedet var for lite til å være verdt innsatsen.

Med sin nye versjon av Neptune har GamesCare-teamet som mål å blåse liv i 32X-arven igjen. I likhet med mange populære retrokonsoller i dag, bruker de FPGA-teknologi for å gjenskape maskinvaren i en moderne form. Prisen er ikke kunngjort ennå, men den forventes å ligge på linje med lignende FPGA-baserte retrokonsoller. Lanseringen er for øyeblikket satt til desember.

Til fansen skriver de :

"Hei alle sammen, det er på tide å vise interesse for GF1 Neptune. Utgivelsesdatoen er nesten her, desember 2025, som vi kunngjorde på Gamecom Latam. Vi har som mål å få konsollen klar til levering på denne datoen uten noen form for forhåndsbestilling eller kollektiv finansiering. For vår beste planlegging er det imidlertid superviktig at alle som planlegger å kjøpe dette kjærlighetsarbeidet abonnerer på dette nyhetsbrevet. Vi vil kunngjøre prisen så snart som mulig, men jeg kan allerede nå si at den vil ligge på gjennomsnittet for lignende konsoller. 32-biters generasjonen kommer."

Spilte du 32X i sin tid - og vekker denne nye Neptune din interesse?