Nerdytec Couchmaster Cycoon3

Du vil gjerne sitte i sofaen eller i en lenestol, men der du forventer å se en film eller sitte med en kontroller i hånden og bruke en konsoll på flatskjerm-TV-en i stuen, er det ikke nok for deg. Du har en spillcomputer koblet til den 65" OLED-skjermen, fordi bare den skarpeste grafikken er skarp nok for deg.

Men hvordan sitter du med tastatur og mus? Det finnes noen produkter som er direkte designet for å ligge i fanget i stedet for på en hard overflate, Roccat produserte en gang den såkalte "Sova" og Razer konkurrerte med "Turret", men de er få, og hvis du vil ha noe litt mer spesialisert, hvor går du da?

Da kan du ta turen innom NerdyTec, som produserer en Couchmaster Cycon3, et slags "bord" for laptop og mus med innebygd RGB-belysning, USB-porter og god plass til tastatur og mus i full størrelse. Ideen er ganske enkel. En fast støpt pute med en overflate av herdet plast som både sitter i fanget ditt, men som også er designet for å ligge helt flatt over beina dine. I tillegg er det to sider som på en måte passer rundt deg mens du spiller. Det er en strømkabel hvis du vil ha den, som gir strøm til seks USB 3.2-porter (to eksterne og fire interne) samt en USB-C-port for hurtiglading og den såkalte "HORIZONLIGHT"-RGB-baren som kan tilpasses via et lite berøringspanel nær toppen.

Selve puten er av mikrofiber som nesten føles som semsket skinn, men når NerdyTec sier at de ikke har gått på akkord med materialene, er jeg tilbøyelig til å tro dem, og den harde plasten er resirkulerbar. Det er ingenting ved selve konstruksjonen som overrasker, og siden det "bare" er en pute med en plastplate, står du naturligvis fritt til å velge hva slags tastatur eller mus du vil bruke.

Alt i alt gir Cycon3 en ganske avslappet spillestilling, noe som blant annet skyldes den innebygde håndleddsstøtten i vegansk skinn. Her er det ingen skarpe kanter. I tillegg kan den kobles direkte til en datamaskin og få strøm derfra.

Det finnes noen ekstra gimmicker, som sidelommer med plass til en vannflaske eller en smarttelefon, men RGB-belysningen gjør ikke så mye for meg, og det gjør heller ikke det generelle utseendet. Dette er imidlertid ikke NerdyTecs eneste modell, og hvis du vil ha en laptop-pute med medfølgende nettbrettholder og et mer nedtonet utseende, finnes det også. Samtidig skriker Cycoon3 "gamer" på en litt nedlatende måte, spesielt fordi dette produktet ikke akkurat appellerer til den gjennomsnittlige 13-åringen med en stue til overs og en 65-tommers TV.

Dessuten er det et spesialisert produkt som gjør det det skal gjøre, ingen tvil om det. Prislappen på rundt € 175 er ikke noe å kimse av, men med RGB, USB-porter, dedikert strømforsyning og solid konstruksjon er den godt utstyrt for å håndtere en spesifikk oppgave. Hvis du har behov for en, anbefales den til dette unike formålet.

