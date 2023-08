NERF-filmpitch fra Brooklyn Nine-Nine-forfatteren høres ut som en glipp av en stor mulighet

HQ

Hasbro har virkelig store planer for filmverdenen. Etter Transformers: Rise of the Beasts og den store avsløringen på slutten av filmen har leketøysgiganten nå opprettet en underholdningsdivisjon som får i oppgave å skape prosjekter basert på mange av selskapets immaterielle rettigheter, blant annet Play-Doh, Magic: The Gathering og NERF.

Når det gjelder sistnevnte, har Van Robichaux, skribenten bak Brooklyn Nine-Nine, gått ut på X og fortalt om en NERF-film som ikke ble plukket opp av et produksjonsselskap. Ideen er egentlig en typisk actionfilm, bare med en skumdart-variant, og det høres selvsagt ut som en glipp av en stor mulighet.

Nærmere bestemt uttalte Robichaux: "Få tak i en Rock, en Hemsworth eller andre store actionstjerner. Ansett en stor actionregissør og lag en vanlig actionfilm, men alle våpen er nerf-våpen. Hver eneste kule er av skum. Aldri snakk direkte om det i filmen, og spill det hele rett ut".

Med tanke på hvor seriøse, men likevel fjollete en del actionfilmer er for tiden, høres denne parodilignende filmen ut til å være helt fantastisk, spesielt hvis den kommer relativt snart og tar opp tråden fra Barbie.