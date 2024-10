NES' fem beste spill

HQ

5. RC Pro-Am

Det er bare ett NES-spill jeg liker å spille den dag i dag. Det finnes bare ett NES-spill som jeg synes er like underholdende nå som på 80-tallet, uten unntak eller formildende omstendigheter. Det ble utviklet av Rare og staves Pro-Am. Og det er uforlignelig bra.

4. Super Mario Bros. 2

Jeg vet det. Super Mario Bros. 3 er det mest populære valget her. For ikke å snakke om det ikoniske første spillet som definerte hva hele underholdningsformen sto for, men for meg er det andreplassen som styrer hele denne 8-bits-serien. Det er så mye sjarm i det gamle ultrajapanske Doki Doki Panic som ble gjort om til Super Mario & Cos andre eventyr, så mye personlighet og morsom design. Jeg elsker den litt stive kontrollen, jeg elsker muligheten til å plukke opp fiender (og gjenstander), og musikken.

3. Mega Man 2

Selv om Mega Man (det originale spillet) var bra for sin tid og fortsatt morer, er det helt klart oppfølgeren som skiller seg ut. For Mega Man 2 er et mesterverk av et plattformspill, så vanskelig og så uforbeholdent ikonisk at du kommer til å rive deg i håret allerede på første nivå. Capcom har funnet den perfekte oppskriften på blandingen mellom vanskelighetsgrad og belønning, designet er enestående, og musikken er nesten uanstendig god.

2. Duck Tales

På 80- og 90-tallet var det Disney som regjerte i lisensspillverdenen med titler som Quack Shot, Duck Tales, Aladdin, The Lion King, Castle of Illusion og mange flere. Best av alle var Capcoms rasende sjarmerende, utfordrende og varierte plattformeventyr med Joakim von And i hovedrollen. Det var virkelig genialt og inneholder det som sannsynligvis er den beste spillmusikken som noensinne er laget.

1. Punch-Out

En litt merkelig vinner? Tja, kanskje det. Det mest forventede ville kanskje vært å plassere Super Mario Bros. 3 her (det Mario-spillet jeg liker minst til NES, faktisk) eller hvorfor ikke superklassikeren The Legend of Zelda (som er og var flott, men ikke topp fem i min bok). I stedet er det Nintendos udødelige bokseprosjekt som styrer topplisten min, og mye av grunnen til det er at spillet fortsatt er like morsomt, utfordrende og mekanisk perfekt i dag som det var for 40 år siden.