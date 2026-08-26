NES-samling verdt hundretusener av dollar stjålet

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Vi vet at mange av dere har en spillsamling dere setter stor pris på, enten den er stor eller liten og fylt med spillene dere elsker mest. Derfor er vi sikre på at mange av dere kan kjenne dere igjen i tragedien som nylig rammet en samler ved navn Roger Holler fra Washington.

Han hadde samlet på NES-spill i over 40 år og hadde klart å samle en samling på over 860 titler, som selvfølgelig er verdt tusenvis av dollar (opp til 100 000 dollar). I tillegg hadde samlingen stor affeksjonsverdi, fordi det var hans avdøde mor som hadde gitt ham NES-konsollen.

Men nå er samlingen blitt stjålet; hvert eneste spill er borte, og Holler selv sa til KCENNews:

«Jeg skjelver, jeg får hodepine. Jeg vil ikke engang se på dem – hyllene – jeg vil rive den hylla ut og få den ut av huset mitt, fordi jeg vet at den var der.»

Foreløpig er ingen arrestert for forbrytelsen, men det er rimelig å anta at det var noen som visste at han hadde den enorme samlingen og ikke bare valgte huset hans tilfeldig. Vi krysser fingrene for at gjerningsmannen blir tatt og at samlingen kan returneres uskadet, selv om Holler selv sier:

«Jeg tror ikke jeg kommer til å samle på noe mer i hele mitt liv.»