Nest siste kampdag i UEFA Conference League: Hvilke lag har allerede kvalifisert seg?

UEFA Conference League trapper opp ligafasen, som er kortere enn Champions League og Europa League. I stedet for åtte kampdager har den tredje UEFA-turneringen, som Chelsea vant forrige sesong, seks kampdager, og avsluttes neste uke Torsdag 18. desember, med kampstart samtidig (kl. 21:00 norsk tid).

Før det, i dag torsdag 11. desember, har vi det vanlige programmet med kamper på ettermiddagen og kvelden. To lag har allerede bekreftet at de er kvalifisert for enten åttendedelsfinaler eller knockout-sluttspill, Samsunspor fra Tyrkia og Strasbourg fra Frankrike, og flere vil helt sikkert følge etter i kveld.

UEFA Conference League-kamper torsdag 11. desember:



Fiorentina mot Dynamo Kiev: 18:45 CET, 17:45 GMT



Häcken mot AEK Larnaca: 18:45 CET, 17:45 GMT



Breidablik mot Shamrock Rovers: 18:45 CET, 17:45 GMT



Drita mot AZ Alkmaar: 18:45 CET, 17:45 GMT



Noah vs Legia Warszawa: 18:45 CET, 17:45 GMT



Jagiellonia Białystok mot Rayo Vallecano: 18:45 CET, 17:45 GMT



Shkëndija vs Slovan Bratislava: 18:45 CET, 17:45 GMT



Samsunspor vs AEK Athen: 18:45 CET, 17:45 GMT



Universitatea Craiova vs Sparta Praha: 18:45 CET, 17:45 GMT



Aberdeen vs Strasbourg: 21:00 CET, 20:00 GMT



Hamrun Spartans mot Shakhtar Donetsk: 21:00 CET, 20:00 GMT



Rijeka vs Celje: 21:00 CET, 20:00 GMT



Lech Poznań vs Mainz: 21:00 CET, 20:00 GMT



KuPS Kuopio mot Lausanne-Sport: 21:00 CET, 20:00 GMT



Lincoln Red Imps vs Sigma Olomouc: 21:00 CET, 20:00 GMT



Raków vs Zrinjski: 21:00 CET, 20:00 GMT



Shelbourne vs Crystal Palace: 21:00 CET, 20:00 GMT



SK Rapid vs Omonoia: 21:00 CET, 20:00 GMT



Følger du et lag i Conference League denne sesongen?