Sport

Nest siste kampdag i UEFA Conference League: Hvilke lag har allerede kvalifisert seg?

Ligafasen i Conference League avsluttes neste uke.

HQ

UEFA Conference League trapper opp ligafasen, som er kortere enn Champions League og Europa League. I stedet for åtte kampdager har den tredje UEFA-turneringen, som Chelsea vant forrige sesong, seks kampdager, og avsluttes neste uke Torsdag 18. desember, med kampstart samtidig (kl. 21:00 norsk tid).

Før det, i dag torsdag 11. desember, har vi det vanlige programmet med kamper på ettermiddagen og kvelden. To lag har allerede bekreftet at de er kvalifisert for enten åttendedelsfinaler eller knockout-sluttspill, Samsunspor fra Tyrkia og Strasbourg fra Frankrike, og flere vil helt sikkert følge etter i kveld.

UEFA Conference League-kamper torsdag 11. desember:


  • Fiorentina mot Dynamo Kiev: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Häcken mot AEK Larnaca: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Breidablik mot Shamrock Rovers: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Drita mot AZ Alkmaar: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Noah vs Legia Warszawa: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Jagiellonia Białystok mot Rayo Vallecano: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Shkëndija vs Slovan Bratislava: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Samsunspor vs AEK Athen: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Universitatea Craiova vs Sparta Praha: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Aberdeen vs Strasbourg: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Hamrun Spartans mot Shakhtar Donetsk: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Rijeka vs Celje: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Lech Poznań vs Mainz: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • KuPS Kuopio mot Lausanne-Sport: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Lincoln Red Imps vs Sigma Olomouc: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Raków vs Zrinjski: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Shelbourne vs Crystal Palace: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • SK Rapid vs Omonoia: 21:00 CET, 20:00 GMT

Følger du et lag i Conference League denne sesongen?

Mircea Moira / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballConference League


