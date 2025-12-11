Sport
Nest siste kampdag i UEFA Conference League: Hvilke lag har allerede kvalifisert seg?
Ligafasen i Conference League avsluttes neste uke.
UEFA Conference League trapper opp ligafasen, som er kortere enn Champions League og Europa League. I stedet for åtte kampdager har den tredje UEFA-turneringen, som Chelsea vant forrige sesong, seks kampdager, og avsluttes neste uke Torsdag 18. desember, med kampstart samtidig (kl. 21:00 norsk tid).
Før det, i dag torsdag 11. desember, har vi det vanlige programmet med kamper på ettermiddagen og kvelden. To lag har allerede bekreftet at de er kvalifisert for enten åttendedelsfinaler eller knockout-sluttspill, Samsunspor fra Tyrkia og Strasbourg fra Frankrike, og flere vil helt sikkert følge etter i kveld.
UEFA Conference League-kamper torsdag 11. desember:
- Fiorentina mot Dynamo Kiev: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Häcken mot AEK Larnaca: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Breidablik mot Shamrock Rovers: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Drita mot AZ Alkmaar: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Noah vs Legia Warszawa: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Jagiellonia Białystok mot Rayo Vallecano: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Shkëndija vs Slovan Bratislava: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Samsunspor vs AEK Athen: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Universitatea Craiova vs Sparta Praha: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Aberdeen vs Strasbourg: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Hamrun Spartans mot Shakhtar Donetsk: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Rijeka vs Celje: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lech Poznań vs Mainz: 21:00 CET, 20:00 GMT
- KuPS Kuopio mot Lausanne-Sport: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lincoln Red Imps vs Sigma Olomouc: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Raków vs Zrinjski: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Shelbourne vs Crystal Palace: 21:00 CET, 20:00 GMT
- SK Rapid vs Omonoia: 21:00 CET, 20:00 GMT
