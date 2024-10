HQ

Når det gjelder rutere, forventer vi ofte ikke så mye spennende utover å sikre en pålitelig internettforbindelse. Googles Nest Wifi Pro prøver å endre denne oppfatningen ved å tilby et moderne, høyhastighets mesh Wi-Fi-system som er designet for dagens hjem fullpakket med smarte enheter. Men med rikelig med konkurranse i mesh Wi-Fi-markedet, skiller Nest Wifi Pro seg virkelig ut, eller er det bare nok en fancy ruter med et stort navn bak seg?

La oss grave i og se om denne enheten virkelig er "pro" eller om den bare er en annen ruter med markedsføringsfluff.

Design: Estetisk minimalisme gjort riktig

Fra det øyeblikket du pakker ut Nest Wifi Pro, er det tydelig at Google holder seg til sitt minimalistiske design. Ruterne (eller "nodene" som Google kaller dem) ser ut som små avrundede småstein, og er tilgjengelige i en rekke farger for å matche innredningen i hjemmet ditt. Enten du er ute etter den elegante tech-stilen eller vil ha noe mer subtilt, vil disse ikke stikke seg ut som en skamplett. Det er ingen eksterne antenner eller prangende lys, noe som er flott hvis du bryr deg like mye om estetikk som ytelse.

Men her er saken: Selv om de ser fine ut, er de også litt store. De vil ta opp en del plass på en hylle eller et skrivebord. Hvis du er ute etter noe ultra-diskret, vil du kanskje bli litt irritert.

De fleste vil likevel sette pris på at de ikke skriker "teknisk gadget!" fra den andre siden av rommet.

Oppsett: Enkelhet vinner dagen

Google har rykte på seg for å gjøre ting enkelt, og det vises definitivt med Nest Wifi Pro-installasjonsprosessen. Hvis du har brukt et Google-produkt, vet du at de elsker sine appbaserte oppsett. Google Home-appen håndterer alt for deg - fra å skanne QR-koder til å konfigurere nettverksinnstillingene dine. På mindre enn 10 minutter hadde jeg hele systemet oppe og gikk.

Appen gir noen nyttige instruksjoner, men for teknisk kyndige brukere kan den føles litt begrensende. Det er ikke mye du kan justere utover det grunnleggende, så hvis du er en avansert bruker som er ute etter mer avansert nettverkskontroll, kommer ikke dette systemet til å være din favoritt.

Når det er sagt, for de fleste (spesielt de som gruer seg til å sette opp rutere), er prosessen så enkel som den kan bli.

Ytelse: Alt handler om hastighet... Når den fungerer

Det viktigste salgsargumentet til Nest Wifi Pro er støtten for Wi-Fi 6E, den nyeste standarden innen trådløs teknologi. Hvis du ikke er kjent med det, legger Wi-Fi 6E i utgangspunktet til et ekstra bånd (6 GHz) til de eksisterende 2,4 GHz- og 5 GHz-alternativene, noe som betyr raskere hastigheter og mindre forstyrrelser. I teorien kan det håndtere flere enheter mer effektivt, noe som gjør det perfekt for smarte hjem med alt fra lyspærer til spillkonsoller som alle trenger konstant tilkobling.

Når det fungerer, er ytelsen solid. I testene mine var hastighetene imponerende på tvers av ulike enheter og steder i huset. Jeg strømmet 4K-video, lastet ned spill og surfet uten etterslep. 6 GHz-båndet er en virkelig game-changer hvis enhetene dine støtter det - men her er det en hake: Det er ikke mange enheter som faktisk gjør det akkurat nå. Antallet Wi-Fi 6E-kompatible dingser øker, men per i dag er det ikke sikkert at du vil merke noen stor forskjell med mindre du bruker de nyeste smarttelefonene eller bærbare datamaskinene.

Selv når jeg brukte vanlige Wi-Fi 6-enheter, håndterte Nest Wifi Pro arbeidsmengden min godt. Den klarte enkelt å håndtere et hus med flere personer som strømmet, spilte og brukte smarthøyttalere samtidig. Mesh-systemer skryter ofte av dekningen sin, og Nest Wifi Pro lever opp til den påstanden. Det fylte et hus på 3000 kvadratmeter med sterkt signal, selv på vanskelige steder som soverom i andre etasje eller i kjelleren.

Imidlertid var det noen hikke underveis. Et par ganger mistet enheter forbindelsen en kort stund eller byttet ikke automatisk mellom noder. Dette er ikke noe som ødelegger alt, men det er den typen irritasjonsmoment som kan få deg til å tvile på påliteligheten på lang sikt. Hvis du regner med feilfri, uavbrutt Wi-Fi, kan du bli litt frustrert over disse sporadiske avbruddene.

Funksjoner: Googles økosystem eller ikke

Nest Wifi Pro tilbyr en rekke funksjoner, og mange av dem dreier seg om integrasjonen med Google Home-økosystemet. Du kan bruke Google Assistant til å administrere Wi-Fi eller utføre hastighetstester, noe som er kult - hvis du allerede er investert i Googles smarthjem-verden. Hvis ikke, kan noen av disse funksjonene virke unødvendige.

Foreldrekontroll er innebygd i systemet, slik at du kan sette bruksgrenser og blokkere upassende innhold. Alt gjøres via Google Home-appen, så det er enkelt å bruke, men igjen, det er ganske grunnleggende. Det er ikke mange alternativer for å dykke dypt inn i de detaljerte innstillingene til nettverket ditt, noe som kan føre til at mer avanserte brukere føler seg litt utelatt.

En annen ting å merke seg er at Nest Wifi Pro mangler USB-porter eller multi-gig Ethernet-porter. Dette vil sannsynligvis ikke plage de fleste, men hvis du er noen som liker kablede tilkoblinger for spill eller datatunge oppgaver, kan dette være en skuffelse.

Pris: Konkurransedyktig, men er det verdt det?

Til rundt $ 399 for en 3-pakke er Nest Wifi Pro priset konkurransedyktig mot andre mesh-systemer som Eero Pro 6E og Netgear Orbi. Hvis du leter etter et Wi-Fi 6E mesh-oppsett, er det ikke vanvittig dyrt, men det er definitivt ikke billig. Du betaler en premie for Googles navn og integrasjonen med Google Home-økosystemet.

Det virkelige spørsmålet er om de ekstra funksjonene (og potensialet for raskere hastigheter i fremtiden) rettferdiggjør kostnadene. Hvis du allerede er i Googles økosystem for smarte hjem eller trenger et enkelt, pålitelig mesh-system, er det sannsynligvis verdt investeringen. Hvis du er en strømbruker eller noen med en haug med eldre enheter, vil du kanskje ikke se den fulle fordelen.

Verdict: Et solid valg med noen få forbehold

Nest Wifi Pro er et veldesignet, brukervennlig mesh Wi-Fi-system som fungerer bra - spesielt hvis du fremtidssikrer hjemmet ditt for Wi-Fi 6E. Oppsettet er sømløst, designet er elegant, og ytelsen lever (for det meste) opp til forventningene. Men det er ikke uten problemer, inkludert sporadiske tilkoblingsutfall og begrensede alternativer for de som ønsker mer kontroll over nettverket sitt.

Hvis du er helt i Googles økosystem og vil ha et pålitelig mesh-system med et øye på fremtiden, er Nest Wifi Pro et solid valg. Men for mer avanserte brukere, eller de som ennå ikke er med på Wi-Fi 6E-toget, finnes det andre alternativer som er verdt å vurdere.