Neste år kan du besøke Magidepartementet

HQ

Universal Universal Epic Universe har svært store planer for sin Epic Universe park som vil inneholde en rekke spennende temaland som Super Nintendo World, en How to Train Your Dragon seksjon, en Dark Universe, og et Harry Potter-land også. Når det gjelder det sistnevnte punktet, har Universal nå avslørt tonnevis av detaljer og informasjon om hvordan dette landet vil se ut og hva det vil by på.

Til tross for at parken er basert i Orlando, vil den ta besøkende til London og Paris for å besøke Harry Potters trollmannsverden i Storbritannia Ministry of Magic og de parisiske gatene som er sett i Fantastic Beasts filmene.

"Bortenfor verdens utsmykkede portal vil gjestene først reise fra en gompepark i Paris og inn i det betagende skuespillet på Place Cachée fra 1920-tallet - et skjult, travelt shoppingdistrikt i trollmannens Paris med haussmanniske bygninger, butikker, fortauskafeer og historiske parisiske kupler som reiser seg i det fjerne. Her vil både trollmenn og ikke-trollmenn bli betatt av byens majestetiske prakt og fortryllende atmosfære mens de kaster blendende trylleformler i de magiske gatene ved hjelp av interaktive tryllestaver, møter fantastiske dyr på et omreisende sirkus og - for første gang noensinne i Harry Potters magiske verden - reiser på tvers av land og tid til 1990-tallets London ved hjelp av Métro-Floo for et spennende eventyr i det ikoniske britiske magidepartementet.

"Harry Potters magiske verden - Magidepartementet vil by på den uovertrufne innlevelsen og detaljrikdommen som fansen forventer fra Harry Potters magiske verden."

Dette er en annonse:

Landet vil tilby en forlystelse som dokumenterer Harrys kamp på Ministry i Order of the Phoenix, du vil kunne besøke Le Cirque Arcanus for en "fullskala teateropplevelse", handle i den parisiske tryllestavbutikken Cosme Acajor Baguettes Magique, kaste trolldom og samhandle med magiske dyr, og møte elever fra Galtvort og Ilvermorny Schools of Witchcraft and Wizardry samt en Auror fra Ministère des Affaires Magiques de la France som skal holde gatene trygge for mørke trollmenn. I tillegg kommer kafeer og barer og en fransk smørølbod, i tillegg til en rekke konfektbutikker og gaveområder.

Det ser ut til at dette blir stedet å besøke for Potterheads når det åpner en gang i 2025.

Dette er en annonse: