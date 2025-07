Neste Battlefield hevdet å bli avslørt neste uke

HQ

Det ser ut til at vi kan begynne å telle ned dagene til vi møter den neste Battlefield ved å bruke fingrene. Et nytt bilde som har lekket ut viser at innholdspakker blir distribuert og delt ut til influencere i forkant av en antatt stor begivenhet i slutten av juli.

Denne informasjonen kommer fra X-brukeren rivaLxfactor, som viser frem utdraget av disse pakkene, og deretter utvider ytterligere i et annet innlegg om at det er et tredagers arrangement som skjer fra 29. juli, hvor "Battlefield 6 vil bli avslørt, devs vil bli intervjuet i et noe fast format, og spillet vil bli omtalt med innholdsskapere."

Dette stemmer overens med den tidligere rapporten om at spillet fortsatt ville bli avslørt i sommer, og at selve spillet vil lanseres dette regnskapsåret, dvs. før april 2026. Denne typen oppsett ligner på hvordan Activision håndterte Call of Duty: Black Ops 6 i fjor, der presse og påvirkere deltok på et CoD Next -arrangement i august før spillet ble lansert i oktober. Kanskje dette Battlefield -arrangementet betyr at vi kan forvente at det etterlengtede skytespillet kommer en gang i høst også ...