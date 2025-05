Neste Battlefield lanseres før april 2026

EA avsluttet sin presentasjon av sitt fjerde og siste kvartal i regnskapsåret 2024 i løpet av tirsdagskvelden. Dette inkluderte selvfølgelig en grundig gjennomgang av hvordan det gikk, noe som var veldig gode resultater, men også et blikk fremover hvor CEO Andrew Wilson hadde noen kunngjøringer å dele.

Blant annet kom han inn på Battlefield, som vi allerede vet at det er et nytt spill på trappene for, og blant annet sa han (takk Variety) at vi vil se det i løpet av sommeren :

"Når vi ser på fremtiden, er vi sikre på vår evne til å gjennomføre en dyp pipeline - som begynner i sommer med den etterlengtede avsløringen av 'Battlefield', et sentralt skritt i å levere vår neste generasjon av blockbuster-underholdning."

Vi antar at det betyr under Summer Game Fest i begynnelsen av juni, men det kan selvfølgelig dukke opp i andre sammenhenger også. Og tilsynelatende skal det neste Battlefield lanseres dette regnskapsåret, noe som betyr at det kommer senest 31. mars.