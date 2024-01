Neste Fear Street-film er basert på boken The Prom Queen

HQ

Trilogien av Fear Street -filmer ble en uventet suksess for Netflix da de hadde premiere for litt over to år siden, og det var ingen tvil om at det ville komme flere. Men det har sannelig tatt sin tid, for det er først nå at forfatteren av de populære bøkene faktisk bekrefter at en ny film endelig er i produksjon, og den er basert på boken "The Prom Queen".

Ifølge informasjon fra Netflix selv vil ingen av karakterene fra Fear Street -trilogien dukke opp i denne nye produksjonen - som er en separat historie. Nøyaktig når vi kan forvente å se den nye filmen er fortsatt uklart, men du kan lese bokens synopsis nedenfor.

En vårnatt ... mykt måneskinn ... fem vakre balldronningkandidater ... dansende par på skoleballet på Shadyside High - dette burde være ingrediensene til romantikk. Men tilsett et brutalt mord - og så enda et, og enda et - og oppskriften forvandles raskt til skrekk og gru. Lizzie McVay innser at noen myrder de fem balldronningkandidatene én etter én - og at hun kan være den neste på listen! Kan hun stoppe morderen før ballet er over - for godt?

Gleder du deg til den nye Fear Street?