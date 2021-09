Neste Halo Infinite multiplayer-test er åpen for alle

HQ

Inntil videre har det blitt gjennomført to Technical Preview-tester av Halo Infinite, og det kommer enda en i helgen. Men denne blir faktisk litt annerledes, for her kreves det ikke at du registrerer deg for å delta.

Det har blitt avslørt via Twitter at du kun trenger å bruke Insider Hub-programmet på din Xbox eller PC denne helgen for muligheten til å delta. Det er åpent for alle:

"Xbox Spartans! Want to join in on this weekend's (Oct. 1-3) #HaloInfinite Multiplayer Tech Preview? You can download the build via the Xbox Insider Hub starting right now! Halo Insider or not, you can join on on the action."

Timeplanen finner du på bildet nedenfor.