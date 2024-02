Neste Halo kan bli et multiplattformspill

HQ

Lekkasjene og ryktene fortsetter, og denne gangen er det intet mindre enn selve kronjuvelen i Xbox - Halo og Master Chief - som står på agendaen. Ifølge informasjon fra en stillingsannonse kan det neste store spillet i serien bli multiplattform.

Stillingsbeskrivelsen for en stilling som Lead Game Systems Designer hos 343 Industries, som som kjent er de ansvarlige for serien (akkurat nå), beskriver bokstavelig talt et prosjekt for "alle spillere, på alle plattformer".

Så hvem vet, kanskje Master Chief dukker opp på både Switch og PlayStation i en ikke altfor fjern fremtid. Det er verdt å merke seg at de fleste Microsoft-spillene kommer ut til Xbox og PC nå, så det kan hende at denne referansen til "alle plattformer" bare betyr de to plattformene Microsoft satser på for øyeblikket.

Hvordan ser du på fremtiden for Halo som et potensielt multiplattformspill?