Neste iPhone kan få en dedikert kameraknapp

Fire måneder har gått siden iPhone 15 ble sluppet løs på verden, men som vanlig er ryktene om neste modell allerede i full gang, og det siste ryktet i bransjen er at telefonen vil bli utstyrt med en dedikert kameraknapp. Ikke ulikt det som tidligere har blitt tilbudt på en rekke ulike Xperia-modeller.

Som vanlig ser Apple ut til å sette sitt eget lille preg på knappen, som sies å ha berøringsfunksjonalitet, slik at du kan zoome inn og ut ved å sveipe over den, en lett berøring for fokus eller et klikk for å ta et bilde. Og det høres ikke så verst ut, det vil definitivt forsterke følelsen og gi fotograferingen et mer naturlig preg. Eller hva sier du?

Håper du på en dedikert kameraknapp på neste iPhone?

