Neste kapittel av Goosebumps kommer på Disney+ i januar

Selv om det ikke vil være her i tide til årets uhyggeligste sesong, har Disney mer Goosebumps stilt opp for sine Disney + -brukere. Det neste kapittelet i antologiserien er kjent som Goosebumps: The Vanishing, og dette vil ta oss til Gravesend i Brooklyn for å følge livene til tvillingene Cece og Devin Brewer når de tilbringer en sommer med sin fraskilte far, spilt av David Schwimmer.

Selv om dette høres hyggelig og morsomt ut, kommer ting snart ut av kontroll når mørke hemmeligheter avdekkes og en kjede av hendelser settes i gang som avslører et mysterium og informasjon om fire tenåringer som forsvant tilbake i 1994.

Goosebumps: The Vanishing Serien begynner å strømme på Disney+ den 10. januar, og nå som premieren nærmer seg, kan du se traileren for serien nedenfor.