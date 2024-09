Neste kapittel i Min tid på-serien tar oss med til det herlige Evershine

Vi har etter hvert blitt vant til en ganske kjent formel når det gjelder My Time at -serien. Etter My Time at Portia og My Time at Sandrock har Pathea Games blitt synonymt med å utvikle og levere sjarmerende og søte livsimuleringsspill som virkelig legger mye handlekraft og valgmuligheter i hendene på spillerne. Dette ser ut til å endre seg litt i neste kapittel i serien.

Dette spillet, kjent som My Time at Evershine, skal lanseres som et Kickstarter -prosjekt så snart som 24. september, før det til slutt får en bredere utgivelse som på samme måte som Sandrock til slutt vil gå over til en 1.0-build.

Når det gjelder hva dette spillet vil være, vil det tilby en ny historiedrevet kampanjetilnærming som ser spillerne ta på seg plikten til en guvernør i en bosetning på utsiden av Free Cities og med utsikt over Duvos Empire. Ideen vil være å "rekruttere bosettere, bygge infrastruktur, temme villmarken og lede folket ditt til å skape et nytt idyllisk høyborg for Alliansen fylt med fortryllende karakterer og minneverdige historier å glede seg over."

Den største forskjellen vil være at My Time at Evershine vil ha en mer definert antagonist, en ny kunstretning som tar sikte på å være vakrere og mer realistisk, komplett støtte for flerspiller-samarbeid for opptil fire spillere, en dypere samfunnskontroll som gjør det mulig for spilleren å kommandere NPC-er til å gjøre de hverdagslige oppgavene de vil unngå, bedre og mer komplekse relasjoner og full mod-støtte som kan påvirke både enkelt- og flerspillermodus.

Selv om det ikke er noe ord om hvor lenge Pathea vil sikte på å holde My Time at Evershine som et Kickstarter -prosjekt, har kreativ direktør Zifei Wu uttalt, "My Time at Sandrock kostet mye, som $ 12 millioner dollar, og fortsatt teller, forventer vi at Evershines budsjett også vil være et sted i ballparken." Så det fungerer nok som en skisse.

My Time at Evershine Evershine vil etter hvert komme til PC, PS5, Xbox Series og det som beskrives som "fremtidige Nintendo-plattformer som ennå ikke er kunngjort." Forvent mer informasjon om spillet i løpet av de kommende månedene, og inntil det er avslørt, sjekk ut avsløringstraileren nedenfor.