Neste Like a Dragon-spill vil bli kunngjort på Tokyo Game Show

Tidligere denne måneden rapporterte vi at Ryu ga Gotoku Studio sa at vi vil bli overrasket over deres neste spill i Like a Dragon -serien. Mer spesifikt sa en representant :

"Vi kan ikke fortelle deg hva slags spill det er, men jeg vil fortelle deg at du vil bli overrasket."

Nå vet vi når vi blir overrasket, for i en ny livestream (via VGC) avslører studioet nå at det neste spillet i serien vil bli kunngjort på Tokyo Game Show. Det er verdt å huske at dette ikke automatisk betyr en oppfølger til deres siste spill, det anerkjente Like a Dragon: Infinite Wealth, ettersom studioet også har Judgment -serien og gjentatte ganger har gitt ut oppdaterte versjoner av sine eldre titler.

Men ingenting av dette høres spesielt overraskende ut, så vi gjetter på at det er noe helt nytt. Hvorfor ikke oppleve Like a Dragon -serien som et strategispill, eller kanskje er det minispillet Dondoko Island som nå skal bli en fullverdig Animal Crossing -konkurrent?

Tokyo Game Show finner sted i Tokyo (duh!) mellom 26. og 29. september, og vi kommer til å dekke alt som skjer som vanlig.