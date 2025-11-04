Neste Playdate Update-visning blir på torsdag

HQ

Leter du etter en haug med nye spill å spille på Playdate i forkant av julen? I så fall har vi noen gode nyheter å dele, for Panic har avslørt datoen for neste Playdate Update.

Det vil skje veldig snart, den 6. november kl. 18:00 GMT / 19:00 CET, og showet vil være ute etter å "gi en sniktitt på kommende spill for Playdate og se tilbake på noen av de fremtredende titlene fra 2025 spillere kan hente til en rabattert pris."

Vi blir ikke fortalt noe mer eller gitt ytterligere informasjon, men det er verdt å merke seg at dette showet vil skje mens Playdate Catalog Fall Sale fortsetter, noe som betyr at du frem til 13. november kl. 18:00 GMT/19:00 CET kan få tak i forskjellige spill eller til og med hele sesonger av spill til en brøkdel av prisen.

I tråd med denne kunngjøringen avslører Panic også at 80 000 Playdates har blitt solgt til dags dato, og at dette tallet bør øke i løpet av ferien fordi det for første gang noensinne vil være lager tilgjengelig for festperioden. Jepp, du kan kjøpe en Playdate i dag uten å måtte sitte på en lang venteliste uten å vite når eller om du får en enhet.