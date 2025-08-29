Neste RGG Summit vil finne sted i slutten av september

HQ

Hva jobber Ryu Ga Gotoku Studio egentlig med for øyeblikket? Hva blir det neste prosjektet fra utvikleren? Etter Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii tidligere i år, er dette spørsmålene som mange har i tankene, spørsmål som snart kan få svar.

Sega og RGG Studio har avslørt når den neste RGG Summit -sendingen vil finne sted. Sendingen er planlagt til 24. september kl. 04.00 BST / 05.00 CEST, og vil se ut til å gi "fans de siste oppdateringene fra studioet".

Vi har ennå ikke noe mer å legge til på denne fronten, men vi blir fortalt at rett etter at Summit slutter, kan vi se frem til en ny RGG Direct, som vil gi "seerne et dypere dykk i den nylig annonserte informasjonen", noe som tyder på at noe viktig og spesielt er i horisonten.

Kommer du til å følge med på RGG Summit?