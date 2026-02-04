Neste Xbox-konsoll kan komme så snart som neste år, i det minste å dømme etter AMDs siste kommentarer

HQ

Selv om Microsoft ennå ikke har sagt noe konkret om når neste generasjon Xbox-konsoller kommer, vet vi at de er under utvikling med støtte fra AMD, som er med på å utvikle brikkesettet og silisiumet inne i maskinen.

Som du kanskje forventer, betyr dette sannsynligvis at AMD er noe kjent med hvordan produksjonen utvikler seg på neste Xbox, en spesiell bit av informasjon som skilte seg ut under en inntjeningssamtale ledet av AMD-sjef Lisa Su.

I henhold til The Verge uttalte Su: "Utviklingen av Microsofts neste generasjons Xbox, med en AMD semi-tilpasset SoC, utvikler seg godt for å støtte en lansering i 2027."

Det skal sies at dette ikke bekrefter en lansering i 2027 for den neste konsollen, da det ganske enkelt innebærer at AMD er klar til å støtte Microsoft når de lanserer sin neste store spillmaskinvare. Men ettersom Microsoft for tiden feirer 25 år med Xbox, med offisielt jubileum i november, ville det kanskje være et interessant tidspunkt å i det minste kunngjøre det neste Xbox-systemet, noe som gir plass til en lansering i det påfølgende kalenderåret. Dette ville gjenspeile planene for Xbox Series X, som ble skikkelig avslørt for verden i slutten av 2019 før den deretter ble lansert i slutten av 2020.

Hva tror du, er stjernene på linje?