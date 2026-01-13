Nesten 10 tonn kokain funnet begravd i salt på et skip utenfor Kanariøyene

HQ

Spansk politi har beslaglagt nesten 10 tonn kokain gjemt i en last med salt på et handelsskip som ble fanget opp utenfor Kanariøyene, noe som er det største kokainfangsten som noen gang er gjort til sjøs av landets myndigheter.

Skipet, som hadde avgått fra Brasil, ble identifisert som ledd i en etterforskning av et multinasjonalt kriminelt nettverk som mistenkes for å frakte store mengder kokain fra Sør-Amerika til Europa. Offiserer fra Spanias elitestyrke for spesialoperasjoner bordet fartøyet rundt 330 nautiske mil fra Kanariøyene, og avdekket nesten 300 tett innpakkede baller gjemt dypt inne i saltlasten.

Tretten personer ble arrestert under aksjonen, og det drivstofftomme skipet ble senere slept til havnen i Santa Cruz de Tenerife. En video som politiet har offentliggjort, viser politibetjenter som graver seg gjennom fjell av salt med spader for å hente ut narkotikapakkene.

Aksjonen, som ble kalt "White Tide", ble gjennomført med støtte fra brasiliansk føderalt politi, USAs narkotikapoliti, Storbritannias National Crime Agency samt franske og portugisiske myndigheter, noe som understreker omfanget av det internasjonale samarbeidet bak aksjonen.

Ifølge politiet utgjorde beslaget, som omfatter totalt 9 994 kilo kokain og et skytevåpen som ble brukt til å beskytte lasten, et betydelig slag mot de globale maritime narkotikasmuglernettverkene, og overgikk Spanias tidligere rekord til sjøs, som ble satt for mer enn to tiår siden.