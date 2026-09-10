Nesten 20 000 fagorganiserte utviklere hos Blizzard stemmer for en avtale som gir beskyttelse mot AI og oppsigelser

HQ

Rundt 1 900 fagorganiserte ansatte hos Blizzard Entertainment har vedtatt ratifiseringen av sin første avtale med den store utgiver- og utviklingsgiganten, etter flere års forhandlinger. De ansatte ønsker bedre beskyttelse mot bruk av generativ AI i Blizzards spill, samt mot oppsigelser.

Blizzard må nå forhandle med de ansatte om bruken av generativ AI i utviklingen, og alle fagorganiserte ansatte i teamene bak « World of Warcraft, «Overwatch», «Diablo», «Hearthstone» og «Warcraft Rumble» er bedre beskyttet mot potensielle oppsigelser. Ansatte som blir sagt opp, vil også få ekstra sluttvederlag. Avtalen gir også de ansatte «rett til å bli gjenansatt» i ledige stillinger i alle Blizzards forhandlingsenheter i 14 måneder fra datoen for oppsigelsesvarselet, noe som i praksis betyr at det er større sjanse for at ansatte som har blitt sagt opp, vil kunne komme tilbake i jobb dersom muligheten skulle oppstå.

«Denne avtalen markerer begynnelsen på en ny æra hos Blizzard Entertainment, men den stopper ikke hos oss. Jeg gleder meg til den dagen da alle i bransjen kan nyte godt av den beskyttelsen denne avtalen gir oss, som økt sluttvederlag og rett til å bli gjenansatt i tilfelle oppsigelse, samt muligheten til å klage på urettferdighet på arbeidsplassen. Jeg tror at den positive endringen vi har oppnådd, vil spre seg og bidra til å gjøre spillbransjen som helhet til et bedre sted både for ansatte og spillere,» sa Simon Hendrick, QA-utvikler for Overwatch (via Eurogamer).

Når Xbox kutter tusenvis av stillinger på tvers av avdelingene sine, føles slike beskyttelsestiltak desto viktigere for utviklere som jobber i store selskaper som Blizzard. Det er usannsynlig at dette betyr at vi ikke lenger vil høre nyheter om permitteringer, men for en gangs skyld er det hyggelig å kunne rapportere om at utviklere nå er bedre rustet til å beskytte seg mot å miste jobben.