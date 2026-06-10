Nesten 20 000 mennesker har skrevet under på en underskriftskampanje for å hindre Donald Trump og Det hvite hus i å bruke AI-genererte anime-bilder på sosiale medier

HQ

Anime-fans har fått nok av at Donald Trump og Det hvite hus legger ut bilder av den amerikanske presidenten kledd eller forvandlet til populære figurer fra anime og manga, samt videospill. Et AI-generert bilde som viser Trump som Naruto har vært dråpen som fikk begeret til å flyte over, og en nettunderskriftskampanje i Japan som ber den amerikanske presidenten om å slutte å bruke anime-opptak til propaganda, har nådd over 19 000 underskrifter på Change.org.

Den elektroniske underskriftskampanjen ble opprinnelig lansert i mars i fjor, da Det hvite hus la ut et bilde som viste opptak av militære angrep over Iran blandet med opptak fra Yu-Gi-Oh!-animeserien. Trumps propagandateam brukte også opptak fra Wii Sports blandet med bilder av «Operation Epic Fury» i Iran.

«I mange år har disse verkene inspirert publikum over hele verden ved å formidle verdier som mot, vennskap og utholdenhet. På grunn av dette er mange fans bekymret når bilder fra disse verkene ser ut til å bli brukt i politiske eller militære sammenhenger som kan avvike fra intensjonene til de opprinnelige skaperne eller rettighetshaverne», heter det i begjæringen, som også hevder at bekymringene ikke er begrenset til Japan, men at også internasjonale samfunn har protestert mot rekontekstualiseringen av disse verkene.

Den opprinnelige underskriftskampanjen ble sendt til det japanske utenriksdepartementet i mars, som sendte en henvendelse til den amerikanske ambassaden i Japan angående uautorisert bruk av Yu-Gi-Oh! og Nintendo-spill på den offisielle White House X-kontoen. Petisjonen ble relansert tirsdag 9. juni etter at en ny video lagt ut på Truth Social viser Trump som om han var Naruto, i håp om å formidle vår protest til rettighetshaverne med hast.

«9. juni 2026 ble en video i Naruto-stil lagt ut på president Trumps offisielle sosiale medier. Derfor gjenåpner vi denne underskriftskampanjen som et hasteinitiativ for å formidle vår protest og bekymring angående denne saken til rettighetshaverne og for å arbeide i solidaritet for å påvirke den japanske regjeringen», heter det i underskriftskampanjen.

«Vi håper oppriktig at respekten for verkene og deres skapere, samt stoltheten over Japans mangakultur, vil fortsette å bli verdsatt over hele verden.»