Nesten 25 år senere kommer det endelig en oversatt versjon av Segagaga

Er du kjent med Segagaga? Vi antar at svært få av dere vil svare ja på det spørsmålet, men så er det også et svært obskurt Dreamcast-spill - et som ble utgitt kort tid etter at konsollen ble avviklet i 2001, og kun i Japan.

Segagaga fikk likevel en del oppmerksomhet, mest på grunn av det merkelige premisset. Det er et supersatirisk strategispill der du får i oppgave å redde Sega fra å gå under (en sunn dose selvkritikk og selvironi) ved å rekruttere utviklere, lage populære spill og bekjempe konkurrenten Dogma... en parodi på Sony.

Takket være sin metatilnærming, elegante design og mye Sega-fanservice ble det likevel en kultklassiker, men få har spilt det ettersom det aldri ble oversatt. En Sega-entusiast har imidlertid tenkt å endre på dette, og det har nå blitt kunngjort via Dreamcast-Talk at en fanoversettelse snart vil være klar, noe som endelig vil gjøre det mulig å redde Sega selv for de som jukset seg gjennom japanske studier (vi håper selvfølgelig at Sega tar dette til etterretning og til slutt gir ut spillet offisielt).

Hvis du synes spillet høres rart ut, har du helt rett. Men på den annen side var dette også Segas storhetstid, og hvis du vil friske opp minnet om det eller bare få en sjarmerende historietime på litt over to minutter, kan du finne den 25 år gamle traileren for spillet nedenfor.

Er du klar til å redde Sega fra seg selv i Segagaga?