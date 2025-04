Nesten 3 millioner Rematch -kamper ble spilt under den siste betaversjonen

HQ

Nylig arrangerte utvikleren Sloclap en betahelg for sitt flerspillerfotballprosjekt Rematch, noe vi fikk muligheten til å oppleve på forhånd for å dele noen positive inntrykk. Men nå som den offentlige betaen er over, har utvikleren også delt en haug med statistikk om spillertendenser og hvor mange kamper og så videre som ble gjennomført.

I en ny infografikk får vi vite at det ble spilt over 2,8 millioner kamper i løpet av betaversjonen, og at det i løpet av disse kampene ble scoret over 13 millioner mål, gjort 7,9 millioner målgivende pasninger, nesten 75 millioner pasninger og 16,2 millioner målvaktsredninger, noe som er spesielt interessant siden det ble skutt 45,9 millioner skudd på mål.

Ellers sies det at en gjennomsnittlig kamp varte i 7 minutter og 42 sekunder, og at en typisk overtidskamp varte i ytterligere 3 minutter og 29 sekunder. Dette tilsvarte rundt 350 års spilletid fullført av de 880 000 personene som sjekket ut spillet.

Du kan se hele infografikken nedenfor, og sørg også for å følge med på Rematch før lanseringen 19. juni.