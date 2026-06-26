Nesten 300 ansatte skal angivelig ha blitt sagt opp av Bungie

HQ

I går nevnte vi nyheten om at Bungie gjennomførte nedbemanninger og at utvikleren ville miste opptil halvparten av sin totale ansattstyrke etter å ha gått videre fra « Destiny 2 ». På det tidspunktet ble det ikke oppgitt noen offisielle tall for oppsigelsene, men ny informasjon fra delstaten Washington hevder at 292 ansatte er berørt av beslutningen, og at dette ikke bare omfatter Bungie, men også Sony Interactive Entertainment.

Det siste ble bekreftet i et åpent brev fra SIE-sjef Herman Hulst, som bekrefter at de ansatte i SIE som blir sagt opp, er de som «støtter Bungies drift».

I brevet sitt forklarer Hulst også hvordan situasjonen utviklet seg, og påpeker at «denne beslutningen ble først tatt etter omfattende diskusjoner og nøye vurderinger», og at etter flere måneder med gjennomgang av utviklerens retning og utforsking av flere alternativer, var den eneste klare løsningen en nedbemanning for å «tilpasse studioets ressurser til dets nåværende prioriteringer og langsiktige mål.»

Det Hulst bekrefter, er at Marathon fortsatt er en sentral og viktig del av Bungies fremtid og SIE som helhet, med planer om omfattende støtte for spillet. Når det er sagt, «noen medlemmer av Marathon-teamet» har også blitt sagt opp, men de nøyaktige tallene er ennå ikke avklart.

Hulst nevner også Bungies fremtid og at det pågår «inkubasjonsinitiativer for fremtidige prosjekter», og at selv om disse fortsatt er i en tidlig utviklingsfase, «er vi oppmuntret av kreativiteten og mulighetene som ligger foran oss.»