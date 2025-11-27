Nesten 300 Super Mario Party Jamboree-sanger lagt til i Nintendo Music

HQ

Uke etter uke, nesten uten unntak, fortsetter Nintendo å bringe flere lydspor til sin Nintendo Music -app. Denne gangen har de ladet opp med noe mer party-orientert, som du forhåpentligvis kan få god bruk for i helgen.

Vi snakker selvfølgelig om Super Mario Party Jamboree (vi får også de nye låtene fra Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV), og det er ingen liten bunke de kaster på oss, men snarere 296 melodier med en total spilletid på 6 timer og 30 minutter.

For å lytte til Nintendo Music trenger du et aktivt Switch Online-abonnement. Deretter er det bare å laste ned appen til Android- eller iOS-enheten din og lytte til den søte lyden av Nintendo.