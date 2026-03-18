Nesten 4,9 millioner barn under fem år døde i 2024, ifølge FN

HQ

Rundt 4,9 millioner barn døde før de fylte fem år i 2024, ifølge estimater fra FN, noe som understreker en bekymringsfull nedgang i den globale innsatsen for å redusere barnedødeligheten.

Organisasjoner som UNICEF og Verdens helseorganisasjon sier at de fleste av disse dødsfallene kan forebygges, og at de ofte er knyttet til fødselskomplikasjoner, malaria og begrenset tilgang til grunnleggende helsetjenester. Selv om barnedødeligheten er mer enn halvert siden 2000, har fremgangen stoppet opp de siste årene.

Embetsmennene advarte om at konflikter, økonomisk ustabilitet, klimaendringer og kutt i internasjonal bistand kan reversere flere tiår med fremgang. Hvis det ikke handles raskt, risikerer verden at tallene for barneoverlevelse stagnerer eller til og med forverres. "Ingen barn bør dø av sykdommer som vi vet hvordan vi kan forebygge", konkluderer de.