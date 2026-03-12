Nesten 6,000 spill tjente mer enn $ 100,000 i inntekter i fjor på Steam

HQ

På Valves foredrag på GDC fikk deltakerne høre mye om den kommende Steam-maskinvaren, og selskapet skryter av hvordan det fortsatt er den mest vinnende PC-plattformen i disse dager. Som stedet der de aller fleste PC-spillere går for å få sin siste spillhit, er det ikke så overraskende at tusenvis av spill har tjent mer enn $ 100,000 XNUMX på Steam det siste året.

Som bemerket av PCGamesN, ga en samtale som ble arrangert av Valves forretningsteammedlem Tom Giardino og PR- og kommunikasjonsleder Kaci Aitchison Boyle et ganske interessant tall. 5,863 spill tjente mer enn $ 100,000 på Steam i fjor. Valve benyttet anledningen til å si at "flere titler finner suksess på Steam enn noen gang før, til tross for bekymringer om overmetting i butikken."

Dette tallet inkluderer titler som ikke ble utgitt i 2025, hvorav det var mer enn 20 000 spill som hoppet inn på Steam-plattformen (data via SteamDB). Selv om ikke alle spill som finner veien til Valves butikkfront kan være en hit på 100 000 dollar, betyr ikke det at det ikke er verdt å prøve. I hvert fall etter Valves tankegang.

Med fremveksten av friendslop-titler, nye overlevelseshåndverkshits og buzzy-spill som kan feie over Steam i en uke og deretter bli forlatt som en åker som er i ferd med å bli rammet av en gresshoppeplage, virker det som om PC-spillmarkedet går under litt av et skifte. I det minste ser det ut til at en viss mengde utviklere får anstendige penger.