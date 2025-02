Nesten 90 % av tyskerne er bekymret for utenlandsk innblanding i det kommende valget

HQ

Nesten 90 % av tyskerne tror at fremmede makter, særlig fra Russland og USA, forsøker å påvirke det kommende valget gjennom sosiale medier, ifølge en fersk undersøkelse fra bransjeorganisasjonen Bitkom.

Undersøkelsen, som ble gjennomført blant over 1000 stemmeberettigede, viste at 45 % av de spurte plasserte Russland i spissen for disse forsøkene, mens 42 % pekte på USA som en annen viktig aktør, langt etterfulgt av Kina med 26 % og Øst-Europa med bare 8 %.

Selv om bekymringen for innblanding er stor, stoler de fleste velgerne fortsatt på tradisjonelle kilder som venner, familie og TV, særlig de over 75 år. Digital politikk er også i ferd med å bli en topprioritet, og 80 % av deltakerne oppfordrer den neste regjeringen til å fokusere på dette området.

Hvordan tror du land kan beskytte valgene sine mot utenlandsk innblanding?