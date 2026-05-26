Nesten 90 droner styrter ned i havnen i Sydney etter lysshow-uhell

HQ

Et lysshow i Sydneys Darling Harbour gikk ikke helt etter planen i går kveld, da nesten 90 droner falt fra himmelen ned i vannet i havnen og sprutet tett på folkemengden. En feil antas å være årsaken til feilen, som etterlot publikum forvirret.

Vivid Sydney, arrangørene av den tre uker lange australske vinterfestivalen som satte opp lysshowet, har avlyst kommende forestillinger på grunn av "uforutsette tekniske problemer", ifølge BBC. Skymagic, det britiske selskapet som har ansvaret for dronene som ble brukt i showet, kunne legge til litt flere detaljer om hva som forårsaket uhellet. De sier at en endring i radiofrekvensen forårsaket feilen, men at ingen drone falt utenfor sikkerhetsgrensene.

"Under forestillingen om kvelden 25. mai opplevde Skymagic et teknisk problem som resulterte i at 89 droner landet i vannet rundt Cockle Bay", sier en talsperson for Skymagic. Det ble brukt 1000 droner i showet, men selv om bare en brøkdel av dem falt ned, ble publikum i Sydney havn forundret og bekymret.

Skymagic og myndighetene vil undersøke hva som skjedde, og gjennomføre en full evaluering før flere show kan finne sted i nær fremtid.