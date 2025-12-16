Nesten 90 Epstein-tilknyttede flyvninger knyttet til britiske flyplasser - rapport

HQ

Nesten 90 flyvninger med tilknytning til den dømte sexforbryteren Jeffrey Epstein ankom eller reiste fra britiske flyplasser i løpet av nesten tre tiår, og noen av dem fraktet britiske kvinner som senere hevdet at de ble utsatt for menneskehandel og overgrep, ifølge en BBC-etterforskning.

En analyse av nylig frigitte flylogger og rettsdokumenter fant 87 reiser knyttet til Epstein som involverte Storbritannia mellom begynnelsen av 1990-tallet og 2018, hvorav mange ikke tidligere hadde blitt offentlig identifisert. Dokumentene var blant tusenvis av dokumenter som Epsteins dødsbo har frigitt det siste året.

BBC har identifisert tre britiske kvinner som dukker opp i Epsteins flyjournaler og andre dokumenter, og som har hevdet at de ble utsatt for menneskehandel av den vanærede finansmannen. Passasjermanifestene oppga ofte uidentifiserte "kvinner", og minst 15 av flyreisene med tilknytning til Storbritannia fant sted etter at Epstein i 2008 ble dømt i USA for å ha kjøpt sex fra en mindreårig.

Det hadde aldri vært noen fullskala etterforskning i Storbritannia

Amerikanske advokater som representerer hundrevis av Epstein-ofre, beskrev funnene som "sjokkerende", og sa at det aldri hadde vært noen fullskala etterforskning i Storbritannia av Epsteins aktiviteter, til tross for hans gjentatte besøk og flyreiser via britiske flyplasser.

Vitnesbyrd fra et britisk offer spilte en rolle da Epsteins mangeårige medarbeider Ghislaine Maxwell i 2021 ble dømt for sexhandel med barn i USA. Ifølge advokaten hennes, Brad Edwards, har kvinnen imidlertid aldri blitt kontaktet av britisk politi.

The Metropolitan Police sa at de ikke hadde mottatt nye bevis som ville rettferdiggjøre en gjenåpning av etterforskningen, men la til at de ville vurdere all relevant informasjon som fremkommer av pågående avsløringer i USA.

Funnene kommer samtidig som amerikanske myndigheter forbereder seg på å offentliggjøre "hundretusener av ytterligere dokumenter knyttet til Epstein", etter at det i forrige måned ble vedtatt en lov som krever full offentliggjøring. Det amerikanske justisdepartementet har frist til 19. desember med å etterkomme kravet.