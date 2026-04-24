"Nesten alle store studioer bruker genAI", hevder journalist og innsider

Det antas at genAI kanskje allerede brukes av de fleste av de store spillstudioene i dag. Spillere har ofte protestert mot at teknologien brukes i spillene deres, og noen utviklere, som Pearl Abyss og Sandfall Interactive, fikk alvorlige tilbakeslag da det ble oppdaget at glemte AI-genererte ressurser var igjen i spillene deres.

Ifølge journalisten og innsideren Jason Schreier kommer dette imidlertid til å bli noe vi kommer til å se mye oftere. "Jeg mener det også er sant at nesten alle store studioer bruker genAI-verktøy (spesielt Claude) akkurat nå", hevdet han på Bluesky.

Schreier kommenterte under et svar på en uttalelse fanget opp av VGC fra Googles globale direktør for spill, Jack Buser, som sa: "Jeg tror det spillerne ikke er klar over, er at favorittspillene deres allerede er bygget med AI ... Vi gjorde en undersøkelse rundt Gamescom i fjor sommer med studioer over hele verden. Omtrent ni av ti spillutviklere sa til oss: Ja, vi bruker det."

Capcom ble nevnt spesifikt som en bruker av AI-verktøy, men utgiveren og utvikleren har gjort det klart at de foreløpig ikke har planer om å bruke genAI i spillene sine, selv om de kommer til å benytte seg av andre aspekter ved teknologien.