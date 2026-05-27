Nesten en halv milliard Pokémon-spill har blitt solgt i løpet av IP-enes levetid

Pokémon er ganske populært, ikke sant? Lommemonsteret som samler og kjemper i spill, har fanget hjertene og tankene til barn og voksne over hele verden. Enten du valgte din første startfigur basert på en svart-hvit sprite, eller hoppet inn for første gang med Scarlet og Violet, er sjansen stor for at hvis du har spilt et videospill, har du sannsynligvis støtt på Pokémon på et eller annet tidspunkt.

Statistikken i Pokémons siste økonomiske tall viser hvor stor denne IP-en er. I løpet av seriens historie har det blitt solgt hele 489 millioner enheter. Det er nesten en halv milliard Pokémon-spill. For å sette det i perspektiv: Tetris - det mest solgte spillet noensinne - har solgt 520 millioner enheter. Bak følger Minecraft med 350 millioner, og Grand Theft Auto V med 230 millioner.

Det er ikke bare i videospillsektoren Pokémon tjener penger, ettersom Pokémon-kort nå er mer populære enn noensinne. Rundt 10 % av alle kortene som noensinne er trykket, ble laget det siste året, og mer enn 75 milliarder kort er ute i naturen.

Hva er hemmeligheten bak at Pokémon er et så vellykket produkt? Ifølge presidenten i The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, handler det om å skape en sterk jungeltelegraf som gjør at folk ønsker å anbefale produktet til en venn, et familiemedlem eller andre de møter. "Det er fordi et produkt er genuint overbevisende at det vinner bred støtte og gjør det mulig for virksomheten å nå neste nivå", skriver Ishihara i sin President's Message. Hemmeligheten bak suksessen over så lang tid er etter hans mening å styre alt rundt de fire pilarene innsamling, oppdrett, handel og kamp.

"Disse grunnpilarene gjelder ikke bare i spill, men i alle produkter og tjenester vi skaper, og de gir gjenklang hos spillerne uansett land eller region. Pokémon har utviklet seg i takt med utviklingen av enheter og tilkoblingsmuligheter - og gjennom alt dette har vi vært i stand til å gi folk i alle aldre den samme oppdagelsesgleden som så mange av oss følte da vi var barn: å fange insekter, stelle planter og ta vare på dyr. Å gi den opplevelsen til så mange som mulig gjennom Pokémon er noe vi anser som svært viktig," skriver Ishihara.