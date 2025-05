Nesten halvparten av de japanske Switch-brukerne er kvinner

HQ

Det er ingen overraskelse at Switch er enormt populær i Japan, og med rundt 36 millioner solgte enheter betyr det at i gjennomsnitt én av tre japanere eier en enhet. Så hva er den hemmelige sausen?

En stor undersøkelse fra landet basert på data fra 300 000 brukere, publisert av Toyo Keizai (takk Resetera), avslører at i det minste en del av suksessen kommer fra det faktum at Nintendo har klart å fange kvinnelige spillere. Nesten halvparten av Switch-publikummet er kvinner, sammenlignet med bare 20 % for PlayStation og 15 % for PC. Forklaringene som gis for dette er :

"Årsakene til dette er blant annet overfloden av tilgjengelig innhold som ikke krever spillferdigheter på høyt nivå, tilgjengeligheten av populære IP-er som er eksklusive for Nintendo Switch, og den relativt rimelige prisen sammenlignet med andre konsoller. Systemet tilfredsstiller også behovene til folk som ønsker å spille sammen med familien, noe som gjør det svært attraktivt."

Poenget er at ting ser veldig lovende ut for Nintendo, og Switch 2 passer inn i mye av dette. Å bygge en enhet som også appellerer til den andre halvparten av befolkningen, kan åpenbart være svært lønnsomt.