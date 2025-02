Nesten halvparten av Steam-brukerne holder seg til Windows 10

HQ

Steams omfattende maskinvare- og programvareundersøkelse for januar avslører at mer enn 44 % av brukerne fortsatt bruker Windows 10, til tross for Microsofts kunngjøring om at operativsystemet vil nå sin "end of life" den 14. oktober i år. Selv om Windows 11 har vært tilgjengelig i nesten fire år, tyder rapportene på at mange brukere ikke synes forskjellene er overbevisende eller umiddelbart innlysende.

En annen, og kanskje viktigere, akilleshæl er Windows 11s strenge maskinvarekrav, som ekskluderer flere eldre prosessorer. Dette har særlig skapt problemer for mange eldre bærbare datamaskiner.

Undersøkelsen avslørte også at det mest populære grafikkortet blant Steam-brukere er Nvidia GeForce RTX 3060, at 16 GB RAM er den vanligste konfigurasjonen, og at flertallet av brukerne har harddisker med mer enn 1 TB total lagringsplass og mellom 100 og 249 GB ledig plass.

Hvilket operativsystem bruker du, og stemmer den gjennomsnittlige ytelsesprofilen også med din PC?