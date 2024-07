Nesten komplett dinosaurskjelett oppnår rekordpris på 44 millioner dollar på auksjon

HQ

Et enormt dinosaurskjelett har innbrakt en rekordsum på en auksjon hos Sotheby's i New York City. Apex, som er navnet på en fossilt forsteinet Stegosaurus som er rangert høyt blant de mest komplette skjelettene som noensinne er funnet, ble solgt for 44,6 millioner dollar.

Apex ble oppdaget i byen Dinosaur i Colorado. Det ble funnet i 2022 ved et uhell av en paleontolog. Kjøperen av Apex er fortsatt anonym, selv om det ble gitt en uttalelse om at det ville forbli i Amerika.

Stegosaurusen har imponerende dimensjoner, med en høyde på 3,5 meter og en lengde på 27 meter fra nese til hale. Sotheby's sa at det er "den fineste stegosaurusen som har vært på auksjon".

Takk, BBC.