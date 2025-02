Netanyahu advarer om at våpenhvilen i Gaza vil opphøre dersom gislene ikke er løslatt innen lørdag middag

HQ

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har stilt et skarpt ultimatum: "Hvis Hamas ikke returnerer gislene våre innen lørdag middag, vil våpenhvilen opphøre, og Israels forsvarsstyrker vil gå tilbake til intense kamper inntil Hamas er endelig beseiret."

Dette kommer etter at USAs president Donald Trump, som er en uttalt støttespiller for Netanyahu, har kommet med lignende advarsler og uttalt at Hamas må overholde fristen for gisselløslatelse, ellers kommer "helvete til å bryte løs".

Hamas har på sin side beskyldt Israel for å bryte våpenhvilen, og insisterer på at ytterligere frigivelser bare vil skje dersom våpenhvilen overholdes fullt ut. Internasjonale organisasjoner advarer om at nye kamper kan føre til ytterligere ødeleggelser, og situasjonen er derfor fortsatt spent. Inntil videre gjenstår det å se om diplomatiet kan forhindre en ny voldsbølge i Gaza.