Netanyahu gratulerer Israels sykkellag "for ikke å ha gitt etter for hat og trusler"

HQ

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har hørt protestene mot Israel-Premier Techs deltakelse i sykkelrittet La Vuelta a España, og fredag ettermiddag skrev han på X: "Flott jobb til Sylvan og Israels sykkellag for at de ikke gir etter for hat og trusler. Dere gjør Israel stolt!".

Dette kommer etter nesten to uker med pro-palestinske protester i La Vuelta, som intensiverte seg denne uken med hendelser som onsdagens etappe i Bilbao, som ble avsluttet tidligere enn planlagt og uten en vinner av sikkerhetsgrunner, ettersom det var mange demonstranter rundt målstreken. Protester er imidlertid dagligdags, selv i langt mindre befolkede områder, som fredagens ritt i Angliru-fjellet i Asturias, der noen demonstranter klarte å blokkere den smale veien i 30 sekunder (noe som særlig gikk ut over tre syklister fra andre lag).

Protestene dreier seg om deltakelsen til Israel-Premier Tech, et team som ikke er direkte tilknyttet Israels regjering, men som er finansiert av Sylvan Adams, en milliardær og forretningsmann som er selverklært "ambassadør for Israel", sionist og nær venn av Netanyahu, og som har som mål å rense bildet av folkemorderstaten rundt om i verden.

I en tale til den israelske kanalen Sport 5 (via El País) sa Adams at de tilbrakte "ekstremt vanskelige dager i Baskerland, en region som er kjent som en bastion for venstreekstreme aktivister og separatister som liker å protestere".

"De er ikke våre venner, det er helt sikkert. Jeg minner dem om at den baskiske hemmelige organisasjonen ETA på 1960- og 1970-tallet opererte og inngikk en allianse med PLO [Den palestinske frigjøringsorganisasjonen]. Vi ble ikke overrasket over denne uvennlige mottakelsen, men jeg har likevel aldri sett en slik dose hat", og la til at de ikke kommer til å endre lagets navn for å fjerne navnet Israel neste sesong, til tross for ryktene: "vi kommer aldri til å kjøre uten Israels ord i navnet vårt".

La Vuelta-arrangørene har bedt laget om å trekke seg, men de hevder at de ikke lovlig kan utvise et lag uten konsekvenser fra UCI (det internasjonale sykkelforbundet), hvis president, ifølge Adams, har en "overveldende støtte" til det israelske laget. Lagets direktør, som er spansk, har sagt at laget er upolitisk (noe som kolliderer med Adams voldsomme nasjonalisme) og at de ikke vil trekke seg fra rittet fordi det vil skape en farlig presedens.