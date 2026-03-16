Netanyahu legger ut video for å avvise rykter om sin død

Benjamin Netanyahu la søndag ut en video der han ser avslappet ut på en kafé for å avvise ryktene som sirkulerer i Iran om at han er blitt drept eller alvorlig skadet.

I klippet, som er filmet på en kafé i utkanten av Jerusalem, prater Netanyahu med en assistent mens han drikker kaffe. Som svar på ryktene spøker han med et hebraisk slanguttrykk for "død", og sier at han er "gal etter kaffe" og "gal etter folket mitt".

Videoen ble delt på hans Telegram-konto etter at iranske statlige medier og brukere av sosiale medier spredte påstander om hans påståtte død. Siden krigen mellom Israel og Iran startet 28. februar, har Netanyahu i stor grad kommunisert gjennom videoer utgitt av hans kontor.