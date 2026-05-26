Netanyahu lover å intensivere angrepene mot Hizbollah
Dette til tross for at en offisiell våpenhvileavtale teknisk sett er på plass.
Selv om USA først advarte mot dette fordi det kunne sette våpenhvileforhandlingene med Iran i fare, har Israel fortsatt sine nådeløse angrep mot mål i Libanon med uforminsket styrke, og nå lover statsminister Benjamin Netanyahu å intensivere angrepene i tiden fremover.
Som BBC har rapportert, har Israels forsvarsstyrker (IDF) kunngjort at de har innledet angrep mot Hizbollah-mål i den østlige Bekaa-dalen, og mot flere mål andre steder i landet. Dette til tross for at en offisiell våpenhvile mellom partene ble inngått tidligere denne måneden.
I dag tidlig sier IDF at de har "truffet mer enn 100 Hizbollah-infrastrukturer og terrorister", og Hizbollah har tilsynelatende gjengjeldt dette med 22 drone- og rakettangrep rettet mot israelske stridsvogner og annet militært utstyr.
Libanesiske medier har rapportert at 12 mennesker ble drept etter angrep på landsbyen Mashghara i Bekaa-dalen, og IDF har svart med å hevde at disse angrepene ble iverksatt "i løpet av sekunder mot Hizbollahs infrastruktursteder [i Mashghara] der terrorister [sic] ble identifisert".
Netanyahu har sagt at angrep som de beskrevne har "eliminert ... over 600 terrorister i løpet av de siste ukene. Men det dette krever av oss nå, er å øke angrepene, å øke intensiteten."