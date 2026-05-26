Netanyahu lover å intensivere angrepene mot Hizbollah

Selv om USA først advarte mot dette fordi det kunne sette våpenhvileforhandlingene med Iran i fare, har Israel fortsatt sine nådeløse angrep mot mål i Libanon med uforminsket styrke, og nå lover statsminister Benjamin Netanyahu å intensivere angrepene i tiden fremover.

Som BBC har rapportert, har Israels forsvarsstyrker (IDF) kunngjort at de har innledet angrep mot Hizbollah-mål i den østlige Bekaa-dalen, og mot flere mål andre steder i landet. Dette til tross for at en offisiell våpenhvile mellom partene ble inngått tidligere denne måneden.

I dag tidlig sier IDF at de har "truffet mer enn 100 Hizbollah-infrastrukturer og terrorister", og Hizbollah har tilsynelatende gjengjeldt dette med 22 drone- og rakettangrep rettet mot israelske stridsvogner og annet militært utstyr.

Libanesiske medier har rapportert at 12 mennesker ble drept etter angrep på landsbyen Mashghara i Bekaa-dalen, og IDF har svart med å hevde at disse angrepene ble iverksatt "i løpet av sekunder mot Hizbollahs infrastruktursteder [i Mashghara] der terrorister [sic] ble identifisert".

Netanyahu har sagt at angrep som de beskrevne har "eliminert ... over 600 terrorister i løpet av de siste ukene. Men det dette krever av oss nå, er å øke angrepene, å øke intensiteten."