Netanyahu lover hevn etter at Hamas returnerer likene av fire gisler, deriblant Bibas-familien

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har lovet hevn over Hamas etter at gruppen har returnert likene av fire israelske gisler, inkludert ni måneder gamle Kfir Bibas og hans fire år gamle bror Ariel, de yngste ofrene for angrepet 7. oktober 2023.

Likene ble overlevert under et grusomt skue i Gaza, med væpnede militante som omringet kistene mens mengder av palestinere så på, og med israelske borgere som samlet seg i sorg og trosset regnet for å vise sin respekt da konvoien med likene passerte forbi.

Netanyahu erklærte i en innspilt uttalelse at Israel ikke ville hvile før Hamas var utslettet, og framstilte øyeblikket som en sterk påminnelse om hvor grusomt angrepet den 7. oktober var. I mellomtiden er det ventet at forhandlingene om neste fase av våpenhvilen, som blant annet innebærer at de levende gislene skal få komme tilbake, snart vil begynne, selv om spenningen fortsatt er farlig høy.