Netanyahu møter Trump i Det hvite hus for å diskutere Palestina og Iran

Siste nytt om Israel, Palestina og Iran . Israels statsminister Benjamin Netanyahu møtte USAs president Donald Trump i Det hvite hus mandag, der begge parter presset på for å få fremgang i de siste våpenhvileforhandlingene med Hamas.

"Vi samarbeider tett med USA om å finne land som vil forsøke å realisere det de alltid sier, nemlig at de ønsker å gi palestinerne en bedre fremtid. Jeg tror vi nærmer oss å finne flere land," sa Netanyahu.

Møtet, som ble holdt over en privat middag, berørte samarbeid, Gazas fremtid og diplomatiet mellom USA og Iran. Med pågående diskusjoner i Doha og økende press både hjemme og ute, er Netanyahu under stadig større press for å levere et gjennombrudd.