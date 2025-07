Netanyahu nominerer Trump til Nobels fredspris under møte i Det hvite hus

HQ

Siste nytt om USA og Israel . Mandag kunngjorde Netanyahu at han nominerte Trump til Nobels fredspris under et møte i Det hvite hus, og roste hans rolle i Midtøsten-diplomatiet (du kan lese mer om møtet mellom de to her).

"Jeg vil uttrykke takknemlighet og beundring, ikke bare fra alle israelere, men fra hele det jødiske folk", sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu da han presenterte brevet han hevdet å ha sendt til Nobels fredspriskomité. "Dere fortjener den," la han til.

I mellomtiden uttrykte begge lederne forsiktig optimisme med hensyn til en mulig våpenhvile i Gaza, selv om viktige spørsmål fortsatt er uløste. Trump unngikk å gå i detalj om eventuelle våpenhvileplaner, men understreket USAs pågående innsats for å støtte fred og sikkerhet i regionen.